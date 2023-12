SkyCity Entertainment Aktie: Chancenlos!

Die Skycity Entertainment-Aktie hat in letzter Zeit eine negative Abweichung von -13,57 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1,99 AUD verzeichnet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der aktuelle Kurs liegt jedoch in der Nähe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Skycity Entertainment derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Hotels, Restaurants und Freizeit. Die Differenz beträgt 3,46 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung von "Gut" führt.

Die Diskussionen im Internet zeigen eine starke Aktivität in Bezug auf Skycity Entertainment, was zu einer positiven Einschätzung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Aus fundamentaler Sicht liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Skycity Entertainment bei 179,64, was über dem Branchendurchschnitt von 41,26 liegt. Dies führt zu einer Überbewertung der Aktie und einer "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.