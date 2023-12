Skshu Paint tut es schon wieder?

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Der Relative Strength Index (RSI) für Skshu Paint liegt derzeit bei 80,68, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 71, was ebenfalls als überkauft gilt und mit "Schlecht" bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Skshu Paint eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbilds als "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -44,33 Prozent erzielt, was 36,06 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Materialien" liegt, und damit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. In der Branche "Chemikalien" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -8,26 Prozent, und Skshu Paint liegt aktuell 36,06 Prozent unter diesem Wert.

Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt gegenüber Skshu Paint. Die Stimmungsanalyse deutet daher auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Insgesamt erhält Skshu Paint von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

