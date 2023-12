Skolon AB Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Die Stimmung unter den Anlegern für die Skolon-Aktie ist in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen besonders positiv. An zwei Tagen war das Anleger-Sentiment grün und es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, zeigen sich die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Skolon-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 23,16 SEK liegt, während der aktuelle Kurs bei 26,3 SEK liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +13,56 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 19,86 SEK unter dem aktuellen Schlusskurs, was einer Abweichung von +32,43 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Skolon liegt bei 2,35, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher eine Bewertung als "Gut" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine überverkaufte Situation an und wird daher auch mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten Wochen kaum eine Veränderung bei Skolon festgestellt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für die Stimmung und die Diskussionsstärke.

Insgesamt wird die Skolon-Aktie auf dieser Basis mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft.