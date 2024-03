Skolon AB Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die Skolon-Aktie wird derzeit charttechnisch als "Neutral" bewertet. Der aktuelle Kurs von 21,9 SEK liegt 2,88 Prozent unter dem GD200 (22,55 SEK), während der GD50 bei 23,81 SEK liegt, was einem Abstand von -8,02 Prozent entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) der Skolon liegt bei 38,46, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine "Neutral"-Situation hin.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt positive Anleger-Stimmung. Positive Themen standen in den Diskussionen der vergangenen Tage im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz deutet auf eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen der Stimmung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Somit wird die Skolon-Aktie insgesamt als "Neutral"-Wert eingestuft.