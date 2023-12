Skolon AB Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die Analyse von Sentiment und Buzz spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Aktien. Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert dabei wertvolle Erkenntnisse. Bei Skolon zeigen sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Skolon.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Skolon derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 23,45 SEK, wobei der Kurs der Aktie (18,4 SEK) um -21,54 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -6,88 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Bei der Betrachtung des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Skolon-Aktie kurzfristig als überverkauft eingestuft wird. Der 7-Tage-RSI liegt bei 25,45 Punkten, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält Skolon daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Skolon diskutiert, was zu einer positiven Stimmung führt. Auch während der vergangenen ein bis zwei Tage zeigen sich vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt bekommt Skolon auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.