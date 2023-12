Skolon AB Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein verbreiteter Indikator, der die Dynamik eines Aktienkurses bewertet. Für Skolon liegt der RSI bei 13,16, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beläuft sich auf 38,4 und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich für Skolon ein Rating von "Gut".

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien beeinflussen. Bei Skolon wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren betrachtet, um Auf- oder Abwärtstrends bei einem Wertpapier zu identifizieren. Der 200-Tages-Durchschnitt für Skolon beträgt 23,16 SEK, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 19,58 SEK, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Skolon auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Skolon diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Skolon auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.