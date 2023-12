Skkynet Cloud Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Die Skkynet Cloud hat in den letzten Tagen eine positive Kursentwicklung verzeichnet und liegt derzeit 8,33 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". In Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage beträgt der Abstand sogar 18,18 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung für beide Zeiträume führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich eine neutrale Einschätzung. Die Diskussionsintensität war in den letzten Monaten durchschnittlich, und es gab nur geringfügige Stimmungsänderungen. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Was die Dividenden angeht, so liegt die Dividendenrendite derzeit bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 2,29 Prozentpunkten bedeutet. Somit wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Skkynet Cloud-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Auf längere Sicht betrachtet, ergibt sich jedoch eine neutrale Bewertung, da der RSI der letzten 25 Tage weniger volatil ist.

Zusammenfassend lässt die Analyse der RSIs auf ein insgesamt positives Rating für die Skkynet Cloud-Aktie schließen.