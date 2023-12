Skkynet Cloud Aktie: Was kann da noch kommen?

Die Skkynet Cloud-Aktie hat in Bezug auf die Dividendenrendite ein neutrales Rating erhalten. Die Dividendenrendite beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Demnach bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik des Unternehmens als "neutral".

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 261 liegt. Dies bedeutet, dass die Börse 261,25 Euro für jeden Euro Gewinn von Skkynet Cloud zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies eine Überbewertung, was zu einer "schlechten" Einstufung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder positiv noch negativ über das Unternehmen gesprochen, daher bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "neutral".

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Skkynet Cloud-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 0,32 USD angegeben. Der letzte Schlusskurs von 0,36 USD weicht um +12,5 Prozent ab, was auf charttechnischer Sicht als "gut" bewertet wird. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt 0,37 USD, wobei der letzte Schlusskurs mit -2,7 Prozent Abweichung eine "neutrale" Bewertung erhält. Zusammenfassend ergibt sich für die Skkynet Cloud-Aktie in der technischen Analyse ein "gutes" Rating.

Insgesamt erhält die Skkynet Cloud-Aktie also unterschiedliche Bewertungen in den verschiedenen Analysen, von "neutral" bis "gut".