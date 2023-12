Skkynet Cloud Aktie: Tut sie es schon wieder?

Weitere Suchergebnisse zu "Atos SE":

Die Stimmung der Anleger und die Dividendenrendite für die Skkynet Cloud Aktie wurden in den letzten Wochen analysiert. Basierend auf den Diskussionen in sozialen Medien wurde die Stimmung als neutral bewertet. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und in den letzten Tagen gab es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher wird die Aktie heute als "neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet die Skkynet Cloud Aktie im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Rendite von 0 % aus, was 2,31 Prozentpunkte weniger ist als der Durchschnitt von 2,31 %. Aufgrund dieses niedrigeren Ertrags wird die Dividendenrendite als "schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Skkynet Cloud Aktie bei 47,31 liegt, was ebenfalls zu einer Einstufung von "neutral" führt. Der RSI25, der über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet wird, liegt bei 50 und bestätigt somit die "neutral"-Einschätzung.

Auch das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergaben eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen, was zu einer langfristigen Einschätzung von "neutral" führt.

Insgesamt wird die Skkynet Cloud Aktie basierend auf der Stimmung der Anleger, der Dividendenrendite und der technischen Analyse als "neutral" bewertet.