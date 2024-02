Skkynet Cloud Aktie: Schlechte Nachrichten!

Die Aktie von Skkynet Cloud zeigt derzeit eine Dividendenrendite von 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,21 %. Somit wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft. In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) beträgt der 7-Tage-RSI 44 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Beim 25-Tage-RSI hingegen wird die Aktie als überkauft eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral, da in den vergangenen Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen. In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein relativ hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 257,81 auf, was als "teuer" eingestuft wird. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Schlecht" auf fundamentaler Basis.

