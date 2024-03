Skjern Bank Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Die Skjern Bank-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 147,46 DKK verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 183 DKK, was einem Unterschied von 24,1 Prozent entspricht. Basierend auf der technischen Analyse erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 166,75 DKK über dem letzten Schlusskurs (+9,75 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Skjern Bank-Aktie also in der einfachen Charttechnik als "Gut" bewertet.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator betrachtet. Mit einem Wert von 6,66 ist die Skjern Bank-Aktie deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt (6,97), was zu einer Unterbewertung führt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Skjern Bank-Aktie einen neutralen Titel. Der RSI7 liegt bei 16 und der RSI25 bei 27,94, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie somit auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "Gut" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Skjern Bank in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Zusammenfassend erhält die Skjern Bank-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.