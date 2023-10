Skiverliebt - das Musical

Saalbach Hinterglemm (ots) -Ein Auftragswerk des Salzburger Landestheaters anlässlich der FIS Alpinen Ski Weltmeisterschaft in Saalbach HinterglemmMit dem Pressegespräch am 3. Oktober im Salzburger Landestheater stellte Intendant Dr. Carl Philip von Maldeghem zusammen mit Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. Stefan Schnöll und dem Geschäftsführer des Tourismusverbandes Saalbach Hinterglemm Wolfgang Breitfuß MBA sowie dem Geschäftsführer des SalzburgerLand Tourismus Leo Bauernberger MBA die künftige Kooperation zwischen Kunst, Wintersport und Tourismus vor:Anlässlich der Ski-WM 2025 präsentiert das Salzburger Landestheater ein Musical über die Faszination des Skifahrens, dem damit verbundenen Leistungsdruck und das österreichische Gen der Gastfreundlichkeit. Das Werk entsteht in Kooperation mit dem Tourismusverband Saalbach Hinterglemm und SalzburgerLand Tourismus.Die Handlung des Stücks wird um das sportliche Event der Weltmeisterschaft kreisen, aber auch über diesen Anlass hinaus mit den Elementen eines Popmusicals und einer Wintersport-Revueoperette eine Hommage an die Menschen und die Landschaft des Salzburger Landes sein. Der erste Akt spielt vor der WM, das Stück wird mit dem Zuschlag der WM eröffnet. Der zweite Akt des Stückes spielt unmittelbar vor dem Großereignis der Weltmeisterschaft, währenddessen und danach. Ältere und jüngere Ortsbewohner*innen, Österreicher*innen die von außerhalb des Tales kommen, Touristen, Gastarbeiter*innen, internationale Sportler*innen, das Presse-Corps, die Skilehrer-Musi, ein Pistenraupen-Ballett sind die handelnden Personen, die den Kosmos „Ski-Ort“ zum Leben erwecken.Komponist Martin Lingnau sorgt für einen schwungvollen und vielseitigen Soundtrack. Er zählt zu den meistgespielten Tonschöpfern im deutschsprachigen Raum, dessen Songs von einer breiten Palette von Interpreten von Annett Louisan über Mary Roos und Maite Kelly bis zu Udo Lindenberg gesungen wird. An seiner Seite steht Liedtexter Frank Ramond. Als Team schrieben sie bereits gemeinsam das Sportmusical „Das Wunder von Bern“, das 2014 in Hamburg Premiere feierte.Für Authentizität in Hinblick auf österreichische Ski-Orte sorgt die Autorin Anna Lukasser-Weitlaner, die selbst aus einem Ski-Ort in Osttirol stammt und sich einen Namen als Entwicklerin neuer Stücke und Poetry Slammerin gemacht hat. Musicalspezialist Andreas Gergen wird dieses Werk auf die Bühne des Salzburger Landestheaters bringen. Der Regisseur durfte sich zuletzt mit der Musicalproduktion „Hair“ über ausverkaufte Vorstellungen in der Felsenreitschule und dem Landestheater freuen. Demnächst widmet er sich der Uraufführung von „Rock me Amadeus“ an den Vereinigten Bühnen Wien.Das Ski-Musical wird seine Premiere am Salzburger Landestheater im Februar 2025 haben. Highlights aus dem Musical werden während der Weltmeisterschaft in Saalbach Hinterglemm gespielt. Außerdem werden Auszüge aus dem Stück schon vorab in den touristischen Angeboten von SalzburgerLand Tourismus präsentiert.Ein weiterer Kooperationspartner für das Ski-Musical ist Schmidts Tivoli Theater in Hamburg, das eine eigene, adaptierte Fassung des Bühnenwerks im Winter 2025/26 über mehrere Wochen in Hamburg spielen wird. Corny Littmann, Gründer und künstlerischer Direktor des Schmidts Tivoli Theaters: „Wir - das Schmidts TIVOLI aus Hamburg - freuen uns auf eine außergewöhnliche Kooperation mit dem Salzburger Landestheater anlässlich der SKI WM 2025 in Saalbach.“Landeshauptmann-Stellvertreter Stefan Schnöll:„Die Ski-WM 2025 wird eines der größten Sportereignisse, die jemals in Salzburg stattgefunden haben. Ich freue mich sehr, dass es gelungen ist den Sport auch mit der Kultur zu verbinden und so zwei wesentliche Bereiche der Salzburger Identität in einem Stück darzustellen.“Intendant Dr. Carl Philip von Maldeghem:„Mit sportlicher Leidenschaft wird in Saalbach Ski gefahren und das Ereignis der WM vorbereitet. Mit künstlerischer Leidenschaft entwickeln wir das Skimusical für Salzburg, das Sport und Kultur kreativ verbindet – mit einem tollen Team und Partnern, die so sonst nicht zusammengekommen wären.“Geschäftsführer des Tourismusverbandes Saalbach Hinterglemm Wolfgang Breitfuß:„Mit dem Projekt eines Ski-Musical betreten wir als Tourismusverband komplettes Neuland! Wir sind überzeugt, dass es gelingt, durch eine emotionale künstlerische Darbietung des Themas Skifahren viele Leute für das Musical, aber auch für die Sportart und unsere Destination begeistern können!“Pressekontakt:Tourismusverband Saalbach HinterglemmLena WimmerPresse & PR+43 6541 6800 115l.wimmer@saalbach.comwww.saalbach.comOriginal-Content von: Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, übermittelt durch news aktuell