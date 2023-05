Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) -- NIVEA setzt mit seiner aus 5 Folgen bestehenden Reihe „Skin Out Loud" ein mutiges Beispiel für das Feiern der (Haut-)Vielfalt.- Die Serie wird von einer internationalen Besetzung präsentiert, darunter Leni Bolt aus der Netflix-Serie „Queer Eye", Brigiding aus dem „Drag Race"-Franchise und TV-Moderatorin Milka Loff Fernandes.- Die bunte Mischung aus Hautkompetenz und Praxiserfahrung ist unter Instagram, TikTok, YouTube und Spotify zu finden.Als Hautexpertenmarke möchte NIVEA, dass die Menschen wissen: Jedes Hautgefühl ist gleichgestellt. Unsere Haut ist ein wichtiger Bestandteil unserer Identität und allzu oft werden wir von anderen danach beurteilt. Jede Haut hat das Potenzial, gesund und schön zu sein, unabhängig von ethnischer Herkunft, Alter oder Geschlecht. Um laut und stolz auf die Hautvielfalt zu sein, hat NIVEA die Serie „Skin Out Loud" auf den Markt gebracht. In offenen und authentischen Gesprächen wird gezeigt, dass Hautpflege nicht nur oberflächlich ist, sondern tief in unserem Identitätsgefühl und Selbstvertrauen verwurzelt ist.Aber wer eignet sich beim einem solchen Projekt am besten? Echte Menschen aus verschiedenen Lebensbereichen und mit echten Hauterlebnissen, die über Themen wie Alterung, Identität, Selbstvertrauen und die Rituale zur Hautpflege diskutieren. Die Serie bietet eine vielfältige Besetzung von Moderatorinnen und Moderatoren, darunter Brigiding von RuPauls „Drag Race Philippines", Zithobe Macheli, Skinfluencerin aus Südafrika, Jessica Vander Leahy, australisches Model und Autorin, und Leni Bolt, nicht-binäre Transgender-Moderatorin von „Queer Eye Germany" auf Netflix.Mit ihren Gästen, dem Para-Athleten Brandon Beack, Gené Watkins, Shamyra Moodley und dem Reise-Influencer-Paar Gizem Çobanoğlu und Salim Ahmedov, sprechen sie über ihre Hauterfahrungen, die die wesentliche Bedeutung von Hautpflege verdeutlichen. Im Laufe der fünf Folgen reicht das Gespräch von kurzlebigen Hautpflegetrends bis hin zu Hautrepräsentation und alles dazwischen – immer authentisch, unkompliziert und loud. Es ist eine bunte Mischung aus Hautexpertise und Anekdoten aus der Praxis für alle, die Hautpflege lieben oder sich einfach inspirieren lassen möchten.In der ersten Folge geht es darum, wie wir uns mit unserer Haut ausrücken, und wir tauchen tief in die Geschichte der Geschlechtsidentifikation in der Transgender-Community ein. In den nächsten Folgen geht es um die verschiedenen Hautpflegeroutinen, die unterschiedliche Hauttypen benötigen, darum, dass Altern eine Reise ist, die ihre Spuren auf unserer Haut hinterlässt, um die Auswirkungen von Unfällen auf unsere Hautgesundheit und schließlich darum, wie ein gutes Hautgefühl unser Selbstvertrauen stärken kann.In einer Sonderfolge mit den Autoren des Buches „People of Deutschland" wird das Thema Rassismus erörtert, wobei der Schwerpunkt darauf liegt, wie unsere Haut als Bindeglied statt als trennendes Element wirken kann. Neben der Moderatorin, der bekannten TV-Moderatorin Milka Loff Fernandes, sind die Autoren Martina Rink und Simon Usifo, die Olympionikin Carlotta Nwajide, der „Halbe Katoffl"-Podcaster Frank Joung und der ehemalige Eishockeyprofi Dr. Martin Hyun dabei. Neben der Einbindung in die „Skin Out Loud"-Reihe unterstützt Beiersdorf, der Mutterkonzern von NIVEA, dieses Projekt im Kampf gegen Rassismus und für Vielfalt.Mit dem Projekt hebt die Hautpflegemarke viele Arten hervor, wie sich die Beziehung zu unserer Haut je nach persönlichen, kulturellen und sozialen Umständen verändert. Tobias Collée, Vice President Global bei NIVEA, erklärt: „Um Intoleranz zu überwinden, müssen Menschen Diversität erleben, weil persönliche Begegnungen Akzeptanz fördert. Für uns bei NIVEA sollte die Führung einer Marke die Vielfalt unserer Kunden und der Communitys widerspiegeln, die unsere Produkt nutzt, unabhängig von der Größe der Gruppe."Die Serie kann auf allen NIVEA-Kanälen kostenlos angesehen werden:Instagram: https://www.instagram.com/niveaTikTok: https://www.tiktok.com/@niveaYouTube: https://www.youtube.com/@niveaSpotify: https://podcasters.spotify.com/pod/show/skinoutloudInformationen zur Beiersdorf AGBeiersdorf steht seit fast 140 Jahren für innovative, hochwertige Hautpflegeprodukte sowie für bahnbrechende Hautforschung. Führende internationale Marken wie NIVEA, die weltweite Hautpflegemarke Nr. 1*, Eucerin (Dermokosmetik), La Prairie (Luxuskosmetik) und Hansaplast/Elastoplast (Pflaster und Wundpflege) werden Tag für Tag von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt geschätzt. Renommierte Marken wie Aquaphor, Coppertone, Chantecaille, Labello, 8x4, atrix, Hidrofugal, Maestro und Florena runden unser umfangreiches Portfolio im Unternehmensbereich Consumer ab. Durch die hundertprozentige Tochtergesellschaft tesa SE ist Beiersdorf auch ein weltweit führender Hersteller von technischen Klebebändern und bietet selbstklebende Lösungen für Industrie, Handwerk und Privatverbraucher.Das in Hamburg ansässige Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 7.627 Millionen Euro sowie ein operatives Ergebnis (EBIT) von 933 Millionen Euro. Beiersdorf beschäftigt weltweit mehr als 20.000 Mitarbeiter, die durch gemeinsame Kernwerte, eine starke Unternehmenskultur und dem Beiersdorf-Motto „Care Beyond Skin" verbunden sind. Mit seiner C.A.R.E.+ (https://www.beiersdorf.com/about-us/our-profile/strategy) -Strategie erfolgt das Unternehmen ein mehrjähriges Investitionsprogramm, das sich auf wettbewerbsfähiges, nachhaltiges Wachstum konzentriert. Das Programm steht im Einklang mit der ehrgeizigen Nachhaltigkeitsagenda (https://www.beiersdorf.com/sustainability/our-commitment/strategy), mit der Beiersdorf einen deutlichen Mehrwert für Verbraucher, Gesellschaft und Umwelt generiert.*QUELLE: Euromonitor International Limited; NIVEA nach dem Dachmarkennamen in den Kategorien Körperpflege, Gesichtspflege und Handpflege; in Einzelhandelswert 2020.Weitere Informationen finden Sie unter www.beiersdorf.com. Twitter (https://twitter.com/Beiersdorf_AG) YouTube (https://www.youtube.com/BeiersdorfChannel) LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/beiersdorf) Xing (https://www.xing.com/companies/beiersdorfag)Video - https://mma.prnewswire.com/media/2088254/NIVEAs_Skin_Out_Loud.mp4Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2088120/Beiersdorf_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/skin-out-loud-von-nivea-5-folgen-die-sich-der-hautvielfalt-widmen-301837497.htmlPressekontakt:MSL Germany,Katharina Marg,+49 175 8768 802,Katharina.marg@mslgroup.comOriginal-Content von: Beiersdorf AG, übermittelt durch news aktuell