Skin Elements-Investoren können es immer noch nicht glauben

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Skin Elements beträgt 66,67, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 57,14, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, was auch Auswirkungen auf Aktien haben kann. In Bezug auf Skin Elements wurde eine mittlere Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem Gesamtbild von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Skin Elements-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,01 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,005 AUD liegt, was einer Abweichung von -50 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von -50 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und die Nutzer positive Themen aufgegriffen haben. Somit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut". Insgesamt wird Skin Elements hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.