Skin Elements Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Die Stimmung und der Buzz rund um Skin Elements sind überwiegend positiv, wie unsere Analysten anhand von Kommentaren und Befunden auf sozialen Plattformen festgestellt haben. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen von den Nutzern der sozialen Medien aufgegriffen. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

In der technischen Analyse ergibt sich ein Abweichung von -50 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Das Stimmungsbild rund um Skin Elements hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst bekommt Skin Elements für diese Stufe daher ein "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher erhält die Aktie in beiden Fällen eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird Skin Elements in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft, erhält jedoch in der technischen Analyse und im RSI eine "Schlecht"- bzw. "Neutral"-Bewertung.