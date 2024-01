Skin Elements Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Die Skin Elements-Aktie wird derzeit charttechnisch als "Schlecht" bewertet, da der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,01 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,005 AUD liegt, was einer Abweichung von -50 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,01 AUD, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls unter diesem Wert liegt, was erneut zu einer Abweichung von -50 Prozent führt.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Skin Elements-Aktie zeigt sich hingegen positiv. Sowohl die Kommentare auf sozialen Plattformen als auch die Themen, die in den vergangenen ein bis zwei Tagen diskutiert wurden, waren überwiegend positiv. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 66,67, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 57,14 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion über Skin Elements, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung vorliegt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem Gesamtergebnis einer neutralen Stimmungsbild führt.