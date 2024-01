Skin Elements Aktie: Ist das wirklich alles?

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Für Skin Elements liegt der RSI aktuell bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 57, was darauf hinweist, dass die Aktie auch auf dieser Basis als neutral betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Neutral".

Im Hinblick auf den gleitenden Durchschnittskurs ist die Skin Elements derzeit als "Schlecht" einzustufen. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,01 AUD, während der Aktienkurs bei 0,005 AUD um -50 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,01 AUD, was einer Abweichung von -50 Prozent entspricht. Auch dies führt zu der Bewertung als "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daher das Rating "Schlecht".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern, was auch Auswirkungen auf Aktien haben kann. Bei Skin Elements wurde eine mittlere Aktivität in den sozialen Medien gemessen, weshalb dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Analysten haben die Kommentare und Befunde zu Skin Elements auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass diese neutral waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen in den sozialen Medien hervorgehoben. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher die Einschätzung, dass Skin Elements eine positive Stimmung aufweist.