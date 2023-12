SkinBioTherapeutics Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Skinbiotherapeutics ist derzeit besonders positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen dominierten überwiegend positive Themen die Gespräche, was zu einer insgesamt guten Einschätzung des Unternehmens führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen. Die Aktie wird daher als neutral bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, was zu einer neutralen Bewertung auf dieser Ebene führt.

In Bezug auf Dividenden weist Skinbiotherapeutics im Vergleich zur Branche der Persönlichen Produkte eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 3,21 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,21 %. Daher wird die Dividendenpolitik als schlecht eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Skinbiotherapeutics-Aktie als neutral eingestuft wird. Sowohl der RSI7-Wert von 93,1 als auch der RSI25-Wert von 85,42 deuten auf eine schlechte Entwicklung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.