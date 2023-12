Skillz Platform, tut es schon wieder!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv für die Anleger. Positive Themen dominierten die Diskussion an neun Tagen, während an vier Tagen negative Themen im Vordergrund standen. Allerdings hat sich die Stimmung in Bezug auf das Unternehmen Skillz in den letzten Tagen verschlechtert, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie durch die Redaktion geführt hat. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Skillz liegt bei 65, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen gilt, beläuft sich auf 51,14, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse wird Skillz auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 8,77 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs mit 6,24 USD um -28,85 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich jedoch ein GD50 von 5,88 USD, was einer Abweichung von +6,12 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung als "Neutral".

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung in den sozialen Medien in Bezug auf Skillz in den letzten Wochen deutlich negativer geworden ist. Dadurch erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Allerdings wurde auch eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.