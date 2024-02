Skillz Platform Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Die Skillz befindet sich derzeit in einer eher negativen Position, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 8,9 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 6,88 USD liegt, was einer Abweichung von -22,7 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 5,88 USD, was einer Abweichung von +17,01 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert klassifiziert. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Skillz liegt bei 31,27 und für RSI25 bei 43,32, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die Analyse der Stimmung in den sozialen Medien zeigt überwiegend positive Kommentare und Themen rund um Skillz in den letzten ein bis zwei Tagen. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung eine Einstufung als "Gut".

In den letzten Wochen war jedoch ein Anstieg negativer Kommentare über Skillz in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aktie erhielt insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund der abnehmenden Aufmerksamkeit und des geringeren Diskussionsfokus in den sozialen Medien.