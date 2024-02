Skillz Platform Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die Stimmung hat sich für Skillz in den vergangenen Wochen eingetrübt, wie aus einer Analyse hervorgeht. Die Aktienkurse lassen sich nicht nur anhand von Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung einschätzen. In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Skillz überwiegend positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein geringeres Interesse an der Aktie hinweist. Aus charttechnischer Sicht erhält das Unternehmen ein "Neutral"-Rating, wobei der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -21,86 Prozent und der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von +16,36 Prozent zeigt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen ergibt eine Einstufung als "Gut", während der RSI für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.