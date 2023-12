SkillsoftClass A Common Stock Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Die Skillsoft-Aktie wird derzeit mit einem gleitenden Durchschnittskurs von 25,54 USD bewertet, während der aktuelle Kurs bei 15,48 USD liegt. Dies entspricht einer Distanz von -39,39 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" eingestuft wird. In den letzten 50 Tagen lag der GD50 bei 17,8 USD, was einem Abstand von -13,03 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment für die Skillsoft-Aktie ist positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Die Mehrheit der veröffentlichten Meinungen war positiv, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in letzter Zeit vor allem mit den positiven Themen rund um Skillsoft. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Analyse der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigt eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für Skillsoft in den letzten vier Wochen. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich leicht reduziert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Skillsoft-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 57, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 60,02, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt die Analyse der technischen Indikatoren und des Anleger-Sentiments eine gemischte Bewertung für die Skillsoft-Aktie, die auf "Schlecht", "Gut" und "Neutral" verteilt ist.