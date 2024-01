SkillsoftClass A Common Stock Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Der Relative Strength Index (RSI) bietet eine Möglichkeit, die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen normiert. Der RSI von Skillsoft liegt bei 17,39, was einer Bewertung als "Gut" entspricht. Für den RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich der Wert auf 58,25, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Zusammen ergibt sich ein Gesamtrating von "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Skillsoft diskutiert, was zu einer überwiegend positiven Einschätzung führt. Aktuell zeigen sich auch vor allem positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt.

Die technische Analyse ergibt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Skillsoft bei 24,89 USD verläuft, während der Aktienkurs bei 17,58 USD liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein "Neutral"-Signal, basierend auf einer Differenz von -0,68 Prozent. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Das Sentiment und der Buzz zeigen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen bei Skillsoft in den letzten Wochen. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in diesem Kriterium. In Bezug auf die Stärke der Diskussion erhält Skillsoft eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich daher für diese Stufe eine Gesamtbewertung von "Schlecht".