SkillsoftClass A Common Stock Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Skillsoft-Aktie im vergangenen Monat stetig verbessert hat, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Diskussionsintensität blieb jedoch unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Skillsoft-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten ebenfalls auf positive Einschätzungen und Stimmungen rund um die Skillsoft-Aktie hin. Die überwiegend positiven Themen der letzten Tage bestätigen diese Einschätzung. Somit wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Skillsoft-Aktie zeigt einen Wert von 66, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI liegt im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Skillsoft basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse, insbesondere die trendfolgenden Indikatoren, zeigt, dass die Skillsoft-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt unter den Erwartungen liegt, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Insgesamt wird die Skillsoft-Aktie basierend auf verschiedenen Indikatoren mit einem "Neutral"- bis "Schlecht"-Rating versehen.