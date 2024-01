Skillful Craftsman Education Tech Aktie: Nach so langer Zeit …

Die technische Analyse der Skillful Craftsman Education zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs nun bei 1,3 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 1,14 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -12,31 Prozent liegt, was als "schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu steht der GD50 der letzten 50 Tage bei 0,97 USD, was einer positiven Distanz von +17,53 Prozent entspricht und somit als "gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die Gesamtnote als "neutral" vergeben.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils neutral gegenüber Skillful Craftsman Education. Es gab einen positiven Tag und zwei negative Tage, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Skillful Craftsman Education liegt bei 32,5 für 7 Tage und bei 39,15 für 25 Tage, was jeweils zu einer Einstufung als "neutral" führt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität der letzten Monate zeigt keine bedeutende Tendenz, weshalb auch hier eine "neutrale" Bewertung erfolgt.

Insgesamt erhält die Skillful Craftsman Education-Aktie somit ein "neutral" Rating basierend auf den verschiedenen Analysen.