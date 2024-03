Skillful Craftsman Education Tech Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Skillful Craftsman Education wurde der RSI für die letzten 7 Tage und für die letzten 25 Tage bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 zeigt einen Wert von 49,07, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Skillful Craftsman Education ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen genannt, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Skillful Craftsman Education wurde ebenfalls analysiert. Die Aktivität in Beiträgen und Diskussionen wurde als mittel beurteilt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse wurde festgestellt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 1,08 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,97 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -10,19 Prozent, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der GD50 für die letzten 50 Tage zeigt einen Stand von 0,96 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhält Skillful Craftsman Education somit eine neutrale Gesamtbewertung.