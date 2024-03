Skillful Craftsman Education Tech Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein bestimmter Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Skillful Craftsman Education wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 39,66 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 50,39, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft diese aktuell bei 1,07 USD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs selbst bei 0,954 USD liegt und somit einen Abstand von -10,84 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,95 USD, was einer Differenz von +0,42 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal für die Aktie ergibt. Insgesamt wird die Skillful Craftsman Education-Aktie auf Basis dieser beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. Zusätzlich wurden keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Zusammenfassend wird die Skillful Craftsman Education-Aktie in verschiedenen Bereichen als "Neutral" eingestuft, während das Anleger-Sentiment positiv ausfällt.