Skillful Craftsman Education Tech Aktie: Lieber erstmal abwarten!

In den letzten Wochen konnten bei Skillful Craftsman Education keine signifikanten Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating. Auch die Anleger-Stimmung wird als negativ eingestuft, basierend auf Auswertungen von Kommentaren und Wortmeldungen in den sozialen Medien. In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie weder als überkauft noch als -verkauft bewertet, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1,33 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,958 USD liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend erhält Skillful Craftsman Education sowohl bei der Stimmung als auch bei der technischen Analyse ein "Neutral"-Rating.

