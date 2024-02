Skillful Craftsman Education Tech Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Das Anleger-Sentiment für Skillful Craftsman Education bleibt positiv, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. Über die letzten zwei Wochen hinweg wurde die Aktie an fünf Tagen positiv diskutiert, ohne negative Diskussionen. An einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden ebenfalls hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führte. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer erhält Skillful Craftsman Education insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 1,14 USD verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 0,94 USD lag, ergibt sich ein Abstand von -17,54 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,98 USD, was einer Differenz von -4,08 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Die Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) für Skillful Craftsman Education zeigt aktuell einen Wert von 47,06, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und somit als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 48, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt resultiert daraus eine "Neutral"-Einstufung für den RSI.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine übliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung für Skillful Craftsman Education. Als Ergebnis erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.