Skillful Craftsman Education Tech Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung im Sentiment und Buzz rund um Skillful Craftsman Education in den sozialen Medien zu beobachten. Die Diskussionen waren weder übermäßig positiv noch negativ, weshalb die Redaktion dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung gibt. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie zeigt, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Skillful Craftsman Education wurde in letzter Zeit unwesentlich mehr oder weniger als normal diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für die Aktie ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 1,28 USD für den Schlusskurs der Skillful Craftsman Education-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,04 USD, was einem Unterschied von -18,75 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,99 USD, und der letzte Schlusskurs liegt über diesem Wert, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der RSI für Skillful Craftsman Education liegt aktuell bei 51,16 und ist somit als "Neutral" einzustufen. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 47, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für die RSI eine "Neutral"-Einschätzung.

In den sozialen Netzwerken herrschte in den vergangenen Tagen eine neutrale Stimmungslage. An einem Tag überwogen positive Themen, an zwei Tagen dominierte die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder Diskussionen über positive noch über negative Themen bezüglich Skillful Craftsman Education. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung.