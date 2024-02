SkiStar AB Aktie: Das war nur der Anfang!

Die Stimmung und das Interesse an Skistar in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen deutlich verbessert. Dies führt dazu, dass die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb Skistar eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Skistar liegt bei 70,18, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 61,54 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Skistar derzeit bei 117,1 SEK, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 123,3 SEK, was einem Abstand von +5,29 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 123,67 SEK, was einer Differenz von -0,3 Prozent und damit einem "Neutral"-Signal entspricht. Die Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

In den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen neutral über Skistar diskutiert. An drei Tagen überwog die positive Kommunikation, an einem Tag die negative. Aktuell interessieren sich die Anleger jedoch vor allem für positive Themen, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Skistar insgesamt eine "Gut"-Bewertung.