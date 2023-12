SkiStar AB Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Skistar-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 46, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 42,3 liegt. Auch hier wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Skistar.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment führt. In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Skistar-Aktie bei 116,72 SEK. Der letzte Schlusskurs lag bei 118,7 SEK, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt zeigt einen positiven Trend, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Skistar-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Skistar in den letzten Wochen deutlich verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.