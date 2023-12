SkiStar AB Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Aufgrund des gleitenden Durchschnittskurses wird die Skistar derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 116,67 SEK, was bedeutet, dass der Aktienkurs (118 SEK) um +1,14 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 109,67 SEK, was einer Abweichung von +7,6 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" bewertet und insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten können auch weiche Faktoren wie die Stimmung die Bewertung von Aktienkursen beeinflussen. Analysen sozialer Plattformen zeigen überwiegend positive Kommentare und Befunde zu Skistar. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Skistar in den sozialen Medien diskutiert. Somit wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Skistar wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Skistar-Aktie liegt bei 30, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (37,54) führt zu einer "Neutral"-Einstufung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Skistar.