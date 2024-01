SkiStar AB Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Die bekannte Skistar-Aktie wurde von Analysten auf verschiedenen sozialen Plattformen analysiert, um die Stimmung der Anleger zu bewerten. Die Ergebnisse zeigten, dass die Kommentare neutral waren und die Nutzer hauptsächlich neutrale Themen diskutierten. Infolgedessen erhielt die Aktie eine neutrale Bewertung in Bezug auf die Stimmung.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigte, dass die Diskussionsintensität schwach war und die Rate der Stimmungsänderung negativ ausfiel. Daher wurde die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse wurde der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 ergab eine überverkaufte Situation, weshalb die Aktie in diesem Punkt eine "Gut"-Bewertung erhielt. Auch der RSI25 zeigte eine überverkaufte Situation und führte zu einer positiven Bewertung. Insgesamt erhielt die Skistar-Aktie ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Abschließend wurde der gleitende Durchschnittskurs der Skistar-Aktie analysiert, der sich auf 117,04 SEK beläuft. Mit einem aktuellen Kurs von 129,3 SEK ergab sich eine positive Distanz zum GD200 und GD50, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führte.