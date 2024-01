SkiStar AB Aktie: Quo vadis?

Die technische Analyse der Skistar-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 116,8 SEK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 121,1 SEK liegt, was einem Unterschied von +3,68 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts basierend auf den letzten 50 Handelstagen (112,81 SEK) liegt der letzte Schlusskurs um +7,35 Prozent darüber, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt die Analyse eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Veränderung der Stimmung, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien deutet auf eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Skistar hin, mit überwiegend positiven Themen in den letzten Tagen. Die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Skistar liegt bei 55,38, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen liegt bei 40,58 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung der Skistar-Aktie als "Neutral".