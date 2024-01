SkiStar AB Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Skistar-Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 116,74 SEK, was bedeutet, dass der Aktienkurs (119,7 SEK) um +2,54 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage beträgt der gleitende Durchschnittskurs (GD50) 112,02 SEK, was einer Abweichung von +6,86 Prozent entspricht. Damit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher das Rating "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über die Skistar-Aktie gemessen. Daher wird diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine negative Veränderung, was zu dem Gesamtergebnis "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Skistar-Aktie liegt bei 38,71, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 41,91, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Zusammen ergibt dies das Rating "Neutral".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen größtenteils neutral. An sechs Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün, und negative Diskussionen konnten nicht festgestellt werden. An insgesamt acht Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den vergangenen ein, zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Skistar gesprochen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie mit einem "Gut" führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.