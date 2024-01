SkiStar AB Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Die Analyse der Stimmung und des Buzz in den sozialen Medien zeigt, dass es keine wesentlichen Veränderungen bei der Skistar-Aktie gab. Sowohl das Stimmungsbild als auch die Kommunikationsfrequenz blieben in den letzten vier Wochen unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Skistar liegt bei 2,44, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 21 eine überverkaufte Situation an. Beide Werte führen zu einer positiven Bewertung der Aktie.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils neutral. Negative Diskussionen wurden kaum verzeichnet, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Skistar-Aktie am letzten Handelstag bei 134,7 SEK lag, was einen Unterschied von +14,94 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage darstellt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Werte, was zu einer insgesamt positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Einschätzung für die Skistar-Aktie basierend auf der Analyse der Stimmung, des RSI und der technischen Indikatoren.