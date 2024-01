Skeena Resources Aktie: Das liegt auf Eis

Das Internet kann maßgeblich dazu beitragen, Stimmungen zu verstärken oder sogar umzukehren. Die Diskussionsintensität und die Veränderung der Stimmung in den sozialen Medien können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde bei Skeena eine unterdurchschnittliche Aktivität festgestellt, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Skeena-Aktie hat einen Wert von 66, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt einen Wert von 50,6, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Skeena basierend auf dem RSI.

Analysten bewerten die Skeena-Aktie aktuell mit "Gut", basierend auf 4 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die jüngsten Analysen führen zu einem Gesamturteil von "Gut". Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten ergibt ein Aufwärtspotential von 172,6 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Skeena-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,76 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 6,03 CAD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating für Skeena.

Skeena Resources kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Skeena Resources jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Skeena Resources-Analyse.

Skeena Resources: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...