Skechers USA löst Jubelsturm aus!

Die Dividendenrendite von Skechers Usa beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie liegt. Daher erhalten sie von unseren Analysten eine "Neutral"-Bewertung. Auf fundamentalen Grundlagen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,23 71 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen in der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin. In Bezug auf die technische Analyse signalisiert der aktuelle Kurs der Skechers Usa von 63,2 USD eine positive Entfernung vom GD200 und auch vom GD50, was als "Gut"-Signal gewertet wird. Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Skechers Usa im vergangenen Jahr eine Rendite von 48,02 Prozent erzielt, was 49,2 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt die Rendite aktuell 46,79 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Sollten Skechers USA Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Skechers USA jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Skechers USA-Analyse.

Skechers USA: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...