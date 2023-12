Skechers USA Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Skechers Usa liegt derzeit bei 16,43, was 74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Textilien Bekleidung und Luxusgüter) von 62 liegt. Aus diesem Grund wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Skechers Usa derzeit einen niedrigeren Wert von 0 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 607,39 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ausgehend von den Werten des RSI für 7 und 25 Tage liegt der RSI7 von Skechers Usa bei 23,17 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im überverkauften Bereich (Wert: 16,99), was zu einem "Gut"-Rating für den RSI25 führt. Insgesamt erhält die Aktie damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigen eine Verschlechterung des Bildes von Skechers Usa in den letzten vier Wochen. Demnach erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich für Skechers Usa eine gemischte Bewertung, wobei die Unterbewertung des KGV positiv hervorsticht, während die niedrige Dividendenrendite und die verschlechterte Stimmungslage in den sozialen Medien eher negativ zu bewerten sind.