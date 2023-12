Skechers USA Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Skechers Usa wurden über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat kaum Änderungen aufgewiesen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Skechers Usa in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Wer die Dynamik des Aktienkurses bewerten will, kann auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgreifen. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 68,12 und führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25 beläuft sich auf 26,9, was für 25 Tage eine Einstufung als "Gut" ergibt. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Gut".

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Skechers Usa weist einen KGV-Wert von 18,23 auf, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 61,82. Basierend auf diesem Verhältnis wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Skechers Usa mit 62,34 USD ein "Gut"-Signal ist, da er sich mit +20,67 Prozent vom GD200 (51,66 USD) entfernt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 55,23 USD, was einem Kursabstand von +12,87 Prozent entspricht. Unter dem Strich wird der Kurs der Skechers Usa-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.