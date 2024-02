Skechers USA Aktie: Jetzt könnte alles passieren

In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Skechers Usa diskutiert. An 12 Tagen überwog die positive Kommunikation, während an zwei Tagen die negative Kommunikation vorherrschte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen sind es vor allem positive Themen, die die Anleger interessieren. Aufgrund dieser Stimmung bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 39,71 Punkte, was bedeutet, dass Skechers Usa momentan weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 57,36 ein "Neutral"-Rating. Damit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Skechers Usa weisen eine mittlere Aktivität auf, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einem langfristig positiven Stimmungsbild führt, bewertet als "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Skechers Usa derzeit eine Rendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 15,43 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.