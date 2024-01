Skarta Oyj Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

In den vergangenen zwei Wochen wurde Skarta von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ergab eine Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Empfehlung für die Skarta-Aktie. Sowohl der RSI7-Wert von 35,71 als auch der RSI25-Wert von 50,67 führen zu dieser Einstufung.

Die technische Analyse der Skarta-Aktie ergibt eine durchschnittliche Schlusskurs von 0,63 EUR für die letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,546 EUR, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs für den 50-Tages-Durchschnitt über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Skarta für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Skarta in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe ebenfalls mit einem "Neutral" bewertet.