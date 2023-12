Skarta Oyj Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Die Aktie von Skarta wurde in den letzten Monaten in Bezug auf verschiedene Faktoren analysiert. In Bezug auf die Diskussionsintensität im Netz wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da die Häufigkeit der Wortbeiträge die übliche Aktivität im Netz widerspiegelt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare neutral waren, aber in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Skarta aufgegriffen wurden. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren wie der gleitende Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt für die Skarta-Aktie beträgt aktuell 0,65 EUR, was einen deutlichen Abweichung vom letzten Schlusskurs (0,492 EUR) darstellt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt jedoch nahe dem letzten Schlusskurs und führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Des Weiteren wurde der Relative Strength Index (RSI) für 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Beide Werte zeigen an, dass Skarta weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Einstufung erhält.

In Summe wird die Skarta-Aktie auf Basis der verschiedenen Faktoren insgesamt als "Neutral" bewertet.