Skarta Oyj Aktie: Tut sie es schon wieder?

Der Relative Strength Index, kurz RSI, ist ein prominenter Indikator, der zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses verwendet wird. Die RSI-Bewertung für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 55,41, was als "Neutral" eingestuft wird. Die RSI25-Bewertung für den Zeitraum von 25 Tagen beträgt 46,92, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtbild, das zu einer Bewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird auf den gleitenden Durchschnittskurs verwiesen. Hierbei verläuft der GD200 des Wertes bei 0,65 EUR, während der Kurs der Aktie bei 0,512 EUR liegt, was einer Abweichung von -21,23 Prozent entspricht und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 0,5 EUR, was einer Abweichung von +2,4 Prozent entspricht und somit als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils neutral. Positive oder negative Diskussionen waren kaum zu verzeichnen, was zu einer Bewertung der Aktie als "Neutral" führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, je nach Diskussionsintensität und Stimmungsänderungen. In Bezug auf Skarta wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, wobei die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Das langfristige Stimmungsbild ergibt daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".