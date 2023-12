Skarta Oyj Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Skarta ist größtenteils neutral, mit vereinzelten positiven Diskussionen in den letzten Tagen. Es gab keine negativen Diskussionen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden überwiegend positiv aufgenommen. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Skarta daher eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Skarta-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,65 EUR. Der letzte Schlusskurs von 0,504 EUR weicht um -22,46 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Eine Analyse der letzten 50 Handelstage zeigt jedoch einen Durchschnitt von 0,5 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt in ähnlicher Höhe (+0,8 Prozent). Auf dieser Basis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Skarta liegt bei 52,38, was auf eine neutrale Marktsituation hinweist. Eine Ausdehnung auf 25 Tage ergibt einen RSI-Wert von 48, was ebenfalls auf eine neutrale Verfassung der Aktie hindeutet. Insgesamt wird daher die RSI für Skarta als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Skarta in den letzten Wochen kaum verändert hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig. Aufgrund dieser Ergebnisse wird die Aktie daher insgesamt als "Neutral" bewertet.