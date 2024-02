Skanska Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Weitere Suchergebnisse zu "Skanska":

Die Skanska-Aktie hat in den letzten Wochen eine positive Entwicklung verzeichnet. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 164,26 SEK, während der aktuelle Kurs bei 184,95 SEK liegt. Dies entspricht einem Abstand von +12,6 Prozent zum GD200, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 176,75 SEK, was einem Abstand von +4,64 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in letzter Zeit keine signifikante Veränderung in der Diskussion über Skanska. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Intensität und Häufigkeit der Diskussionen lassen darauf schließen, dass Skanska nicht übermäßig im Fokus der Anleger steht. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien basiert, zeigt ebenfalls eine neutrale Diskussion über Skanska in den letzten zwei Wochen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird auch hier eine "Neutral"-Einschätzung für die Aktie abgegeben.

Der Relative Strength Index (RSI) für Skanska liegt bei 32, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf 42,19 beläuft, führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtrating von "Neutral" für die Skanska-Aktie.