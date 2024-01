Skanska Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Weitere Suchergebnisse zu "Skanska":

Anleger: Eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend neutral gegenüber Skanska eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden als überwiegend neutral bewertet. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Skanska daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird Skanska von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Neutral" eingestuft.

Sentiment und Buzz: Bei der Bewertung eines Aktienwerts spielen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. In den letzten Monaten hat die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Skanska eine durchschnittliche Aktivität gezeigt. Daher erhält Skanska für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut unserer Messung kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Skanska daher als "Neutral"-Wert bewertet.

Relative Strength Index: Um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, werden die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt, was den sogenannten Relative Strength Index (RSI) ergibt. Für Skanska liegt der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage bei 63,45 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis beruht, zeigt mit einem Wert von 36,59 ebenfalls an, dass die Skanska-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch hier wird das Wertpapier daher als "Neutral" eingestuft.

Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, der den 50- und 200-Tage-Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Skanska-Aktie beträgt aktuell 162,48 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 179,3 SEK liegt. Das bedeutet eine Abweichung von +10,35 Prozent im Vergleich, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt eine Abweichung von +6,24 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird Skanska daher basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.