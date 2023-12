Skanska Aktie: Enormes Potenzial ....

Weitere Suchergebnisse zu "Skanska":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator für die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, der die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Für die Skanska liegt der RSI bei 14,6, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 31, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hindeutet und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Bei der Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien in den vergangenen Wochen wurde Skanska von den überwiegend privaten Nutzern als eher neutral bewertet. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Skanska beobachtet werden. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Skanska bei 162,33 SEK verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 182,05 SEK aus dem Handel ging, was einen Abstand von +12,15 Prozent darstellt und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) entspricht einer Differenz von +9,2 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Signal gewertet wird. Insgesamt ergibt sich damit eine positive Gesamtbewertung auf Basis der technischen Analyse.