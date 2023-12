Skanska Abr. B Adr Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, mit dem bestimmt werden kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Skanska-Aktie der letzten 7 Tage beträgt derzeit 24, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 29,49 an, dass Skanska überverkauft ist, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein positives Bild für Skanska.

Zusätzlich zu den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare zu Skanska neutral waren, jedoch in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Basierend darauf wird die Aktie auch hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Skanska-Aktie aktuell bei 162,9 SEK verläuft, was das "Gut"-Rating weiter bestätigt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich ein "Neutral"-Signal, was jedoch das Gesamtbild nicht beeinträchtigt.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt, dass die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Jedoch hat die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum eine positive Änderung erfahren, was wiederum zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Skanska bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".